Donald Trump’a suikast girişiminin en net açısı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan suikast girişiminin yankıları sürerken saldırıyla ilgili analiz yapan uzmanlar yeni bir görüntüye dikkat çekti. Suikast girişiminden saniyeler önce, Trump'ın yakın çekim görüntüleri ortaya çıktı.

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