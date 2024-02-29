Donald Trump'a Illinois'ten kötü haber

ABD’de bir eyalet daha eski Başkan Donald Trump’ı ön seçimlerden men etti. Illinois Eyaleti Cook County Bölge Hakimi Tracie Porter, 6 Ocak 2021'de gerçekleştirilen ABD Kongre Binası baskınındaki rolü nedeniyle Donald Trump'ın eyalette Cumhuriyetçi aday adaylarının 19 Mart’ta yarışacağı ön seçimlerde oy pusulasından çıkarılmasına hükmetti. Porter, Trump’ın itirazda bulunabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak kararı erteledi. Kesin karar yarın verilecek.

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