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Donald Trump paylaştı: ABD'de oy pusulaları çöplerden toplanıp çantalara konuldu

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Giriş: 12.11.2020 01:10
Güncelleme:12.11.2020 01:12
ABD'de 3 Kasım tarihinde gerçekleşen seçimlere ilişkin çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Demokratların adayı Joe Biden her ne kadar seçimi kazandığını iddia etse de Donald Trump cephesi seçimlerde hileler yapıldığından ve oyların çalındığından emin. Donald Trump bir ABD vatandaşının seçimde görevli kişilerin oy pusulalarını çöplerden toplarken kaydettiği görüntülerini paylaştı. Trump paylaşımına "Ülkemizin geldiği yer bu mu?" notunu düştü.

ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimleri üzerine halen tartışmalar sürerken, Donald Trump'tan seçimlere yönelik yeni bir paylaşım geldi.

ÇÖPTEN ÇIKAN OY PUSULALARI

Donald Trump, ABD sokaklarında gezen bir vatandaşın bir çöp konteynırında seçimlerde görevli 2 kişinin çöpün içinden çıkarttıkları oy pusulalarını çantalara koyarak araçlara yükledikleri görüntüleri paylaştı. Trump paylaşımında "Ülkemizin geldiği yer bu mu?" sözleriyle isyan etti.

Başkan Erdoğandan Trumpa mesaj: Samimi ve kararlı vizyon için teşekkür ederim BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TRUMP'A MESAJ: SAMİMİ VE KARARLI VİZYON İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

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ABD'de oy pusulaları çöplerden toplanıp çantalara konuldu
ABD'de oy pusulaları çöplerden toplanıp çantalara konuldu
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