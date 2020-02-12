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12.02.2020
Darbeci Guaido'ya şok! "Hain, katil' diyerek havalimanında kovalandı
Venezuela'da ABD'yi de arkasına alarak darbe yapmaya kalkışan muhalefet lideri Juan Guaido, yurt dışına çıkış yasağına rağmen 19 Ocak'ta ayrıldığı ülkeye dönüşünde tepkilerle karşılaştı. Venezuela halkı, 'hain, katil' diyerek havalimanında kovaladı.
Muhalefet lideri Juan Guaido, "ülkeyi terk etme yasağına" karşı geldiği 23 günlük uluslararası gezinin ardından Venezuela'ya döndü.
"HAİN," KATİL"
Halk Guaido'yu, havalimanında kovalarken "hain, katil" sloganları attı. Kameraların anbean kaydettiği o anların birinde, protestocu kadın Guaido'nun üzerine çerez ve su attı.
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