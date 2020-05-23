23 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Çin'in Tel Aviv Büyükelçisi'ne ne oldu?

Çin'in Tel Aviv Büyükelçisi'ne ne oldu?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.05.2020 21:45
Çin’in İsrail Büyükelçisi Du Wei, İsrail'in başkenti Tel Aviv’de yer alan evinde ölü bulundu. İsrail Dışişleri Bakanlığı, büyükelçi Du Wei’nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail medyası da polisin yaptığı ön incelemede Wei’nin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığını ve ilk bulguların büyükelçinin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği yönünde olduğunu bildirdi. Du Wei’nin ölümünden birkaç gün önce İsrail gazetesinde Pekin yönetiminin koronavirüsle attığı mücadelede attığı adımları anlatan makalesi yayımlandı. Büyükelçi Wei 12 Mayıs’ta Jerusalem Post Gazetesi’nde çıkan makalesinde Çin’in Kovid-19’la mücadelede gerekli adımları attığı ve Pekin yönetiminin salgına ilişkin verileri şeffaf bir şekilde paylaştığını savundu. Çin’in Kovid-19’a karşı ilk savunma cephesini oluşturarak salgının seyrini değiştirdiğini öne süren büyükelçi ‘‘şeffaf iş birliği ve Çin halkının büyük fedakarlığı olmasa salgın çok daha feci olabilirdi’’ diyerek ülkesini savundu. Makalesinde ayrıca Pekin yönetiminin virüse dair bazı bilgileri gizlediği yönündeki eleştirilere de değindi. Büyükelçi Wei’nin hayatını kaybetmesiyle ilgili muamma çözülebilmiş değil.
Çin'in Tel Aviv Büyükelçisi'ne ne oldu?
Çin'in Tel Aviv Büyükelçisi'ne ne oldu?
A Haber sıcak bölgede!
A Haber sıcak bölgede!
ABD basını Türkiye'nin hamlesini konuşuyor
ABD basını Türkiye'nin hamlesini konuşuyor
Rusya’da rehine krizi
Rusya’da rehine krizi
Rusya'da günler sonra korkutan gelişme!
Rusya'da günler sonra korkutan gelişme!
Virüsün ortaya çıktığı Çin'den umutlandıran haber
Virüsün ortaya çıktığı Çin'den umutlandıran haber
İsrail'in kirli ilhan planının arkasında ABD mi var?
İsrail'in kirli ilhan planının arkasında ABD mi var?
Pakistan'da yolcu uçağı yerleşim yerine düştü
Pakistan'da yolcu uçağı yerleşim yerine düştü
Pakistan'da Uluslararası Havayolları’na ait bir uçak düştü
Pakistan'da Uluslararası Havayolları’na ait bir uçak düştü
Trump'tan flaş ikinci dalga açıklaması
Trump'tan flaş ikinci dalga açıklaması
Brezilya'da salgının faturası ağırlaşıyor!
Brezilya'da salgının faturası ağırlaşıyor!
Kaşıkçı cinayetiyle ilgili flaş gelişme! Oğlu...
Kaşıkçı cinayetiyle ilgili flaş gelişme! Oğlu...
Daha Fazla Video Göster