Çin'in Tel Aviv Büyükelçisi'ne ne oldu?

Çin’in İsrail Büyükelçisi Du Wei, İsrail'in başkenti Tel Aviv’de yer alan evinde ölü bulundu. İsrail Dışişleri Bakanlığı, büyükelçi Du Wei’nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail medyası da polisin yaptığı ön incelemede Wei’nin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığını ve ilk bulguların büyükelçinin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği yönünde olduğunu bildirdi. Du Wei’nin ölümünden birkaç gün önce İsrail gazetesinde Pekin yönetiminin koronavirüsle attığı mücadelede attığı adımları anlatan makalesi yayımlandı. Büyükelçi Wei 12 Mayıs’ta Jerusalem Post Gazetesi’nde çıkan makalesinde Çin’in Kovid-19’la mücadelede gerekli adımları attığı ve Pekin yönetiminin salgına ilişkin verileri şeffaf bir şekilde paylaştığını savundu. Çin’in Kovid-19’a karşı ilk savunma cephesini oluşturarak salgının seyrini değiştirdiğini öne süren büyükelçi ‘‘şeffaf iş birliği ve Çin halkının büyük fedakarlığı olmasa salgın çok daha feci olabilirdi’’ diyerek ülkesini savundu. Makalesinde ayrıca Pekin yönetiminin virüse dair bazı bilgileri gizlediği yönündeki eleştirilere de değindi. Büyükelçi Wei’nin hayatını kaybetmesiyle ilgili muamma çözülebilmiş değil.