17 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Çin’in nüfusu 2023’te 2 milyon azaldı! Doğum oranı 1949'tan beri en düşük seviyede

Çin’in nüfusu 2023’te 2 milyon azaldı! Doğum oranı 1949'tan beri en düşük seviyede

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.01.2024 17:08
Güncelleme:17.01.2024 17:09
Çin nüfusundaki azalma sürüyor. Son verilere göre, ülke nüfusu 2023'te yaklaşık 2 milyon azalarak 1 milyar 409 milyon oldu. Ülkede ölüm oranları artarken, doğum oranı ise 1949'tan bu yana en düşük seviyesinde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çin’in nüfusu 2023’te 2 milyon azaldı!
Çin’in nüfusu 2023’te 2 milyon azaldı!
İstanbul’da Ukrayna ile anlaşmıştık
"İstanbul'da Ukrayna ile anlaşmıştık"
Halktan tepki hükümetten destek!
Halktan tepki hükümetten destek!
Husilerden’den Kızıldeniz’de yeni saldırı!
Husilerden’den Kızıldeniz’de yeni saldırı!
İran, Pakistan’da DAEŞ’ı vurdu!
İran, Pakistan’da DAEŞ’ı vurdu!
İzlanda’da bir volkan patlaması daha!
İzlanda’da bir volkan patlaması daha!
Yunan bakandan itiraf: Türkiye’den geri kaldık
Yunan bakandan itiraf: Türkiye’den geri kaldık
Kuzey Kore’den hipersonik füze denemesi!
Kuzey Kore’den hipersonik füze denemesi!
Rusya’nın gizli saldırı planı sızdı!
Rusya'nın gizli saldırı planı sızdı!
A Haber El Fara kampını görüntüledi
A Haber El Fara kampını görüntüledi
İran’dan Erbil’e füzeli saldırı
İran'dan Erbil'e füzeli saldırı
Iraklı gazeteci A Haber’de! Irak Basını: 5 ABD askeri öldü
Iraklı gazeteci A Haber’de! Irak Basını: 5 ABD askeri öldü
Daha Fazla Video Göster