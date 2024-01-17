Çin’in nüfusu 2023’te 2 milyon azaldı! Doğum oranı 1949'tan beri en düşük seviyede

Çin nüfusundaki azalma sürüyor. Son verilere göre, ülke nüfusu 2023'te yaklaşık 2 milyon azalarak 1 milyar 409 milyon oldu. Ülkede ölüm oranları artarken, doğum oranı ise 1949'tan bu yana en düşük seviyesinde...

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