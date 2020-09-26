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Çin'den Kovid-19 aşı üretimiyle ilgili flaş açıklama: 1 milyar doz üretim yapılacak
Çin'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı üretimiyle ilgili yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada 10 potansiyel aşı adayının klinik denemelerinin sürdüğü hatırlatıldı ve bu aşı adaylarından 4'nün son aşama olarak kabul edelen Faz 3 seviyesinde olduğunu bildirildi. Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ülkede yeni kurulan fabrikalarda 610 milyon aşı üretimi yapılacağı ve bunun gelecek yıl ise 1 milyar doza yükseleceği açıklandı. Çin kısa süre önce başkent Pekin'in güneyinde 500 milyon doz aşı üretenbilecek bir tesisin açıldığı duyurmuştu.
Çin'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı üretimiyle ilgili yeni açıklama geldi.
Yapılan açıklamada 10 potansiyel aşı adayının klinik denemelerinin sürdüğü hatırlatıldı ve bu aşı adaylarından 4'nün son aşama olarak kabul edelen Faz 3 seviyesinde olduğunu bildirildi. Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ülkede yeni kurulan fabrikalarda 610 milyon aşı üretimi yapılacağı ve bunun gelecek yıl ise 1 milyar doza yükseleceği açıklandı.
Çin kısa süre önce başkent Pekin'in güneyinde 500 milyon doz aşı üretenbilecek bir tesisin açıldığı duyurmuştu.