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Çin'den Kovid-19 aşı üretimiyle ilgili flaş açıklama: 1 milyar doz üretim yapılacak

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Giriş: 26.09.2020 15:49
Güncelleme:26.09.2020 18:04
Çin'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı üretimiyle ilgili yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada 10 potansiyel aşı adayının klinik denemelerinin sürdüğü hatırlatıldı ve bu aşı adaylarından 4'nün son aşama olarak kabul edelen Faz 3 seviyesinde olduğunu bildirildi. Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ülkede yeni kurulan fabrikalarda 610 milyon aşı üretimi yapılacağı ve bunun gelecek yıl ise 1 milyar doza yükseleceği açıklandı. Çin kısa süre önce başkent Pekin'in güneyinde 500 milyon doz aşı üretenbilecek bir tesisin açıldığı duyurmuştu.

Çin'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı üretimiyle ilgili yeni açıklama geldi.

Yapılan açıklamada 10 potansiyel aşı adayının klinik denemelerinin sürdüğü hatırlatıldı ve bu aşı adaylarından 4'nün son aşama olarak kabul edelen Faz 3 seviyesinde olduğunu bildirildi. Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ülkede yeni kurulan fabrikalarda 610 milyon aşı üretimi yapılacağı ve bunun gelecek yıl ise 1 milyar doza yükseleceği açıklandı.

Çin kısa süre önce başkent Pekin'in güneyinde 500 milyon doz aşı üretenbilecek bir tesisin açıldığı duyurmuştu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Çin'den Kovid-19 aşı üretimiyle ilgili flaş açıklama
Çin'den Kovid-19 aşı üretimiyle ilgili flaş açıklama
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