Çin'den Kovid-19 aşı üretimiyle ilgili flaş açıklama: 1 milyar doz üretim yapılacak

Çin'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı üretimiyle ilgili yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada 10 potansiyel aşı adayının klinik denemelerinin sürdüğü hatırlatıldı ve bu aşı adaylarından 4'nün son aşama olarak kabul edelen Faz 3 seviyesinde olduğunu bildirildi. Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ülkede yeni kurulan fabrikalarda 610 milyon aşı üretimi yapılacağı ve bunun gelecek yıl ise 1 milyar doza yükseleceği açıklandı. Çin kısa süre önce başkent Pekin'in güneyinde 500 milyon doz aşı üretenbilecek bir tesisin açıldığı duyurmuştu.

Çin'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı üretimiyle ilgili yeni açıklama geldi.

Yapılan açıklamada 10 potansiyel aşı adayının klinik denemelerinin sürdüğü hatırlatıldı ve bu aşı adaylarından 4'nün son aşama olarak kabul edelen Faz 3 seviyesinde olduğunu bildirildi. Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ülkede yeni kurulan fabrikalarda 610 milyon aşı üretimi yapılacağı ve bunun gelecek yıl ise 1 milyar doza yükseleceği açıklandı.

Çin kısa süre önce başkent Pekin'in güneyinde 500 milyon doz aşı üretenbilecek bir tesisin açıldığı duyurmuştu.