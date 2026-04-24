Beyza Nur Akkuş Avrupa Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da devam eden şampiyonada 65 kilo Beyza Nur Akkuş, ilk turu maç yapmadan geçti. Çeyrek finalde ise UWW takımından Alina Kasabieva yenildi. Ancak bu sporcu finale çıkınca Akkuş, bronz madalya için minderde yer aldı. Bronz madalya için Azerbaycanlı Birgül Soltanova ile karşılaştı. Güçlü rakibi karşısında oldukça iyi mücadele eden milli sporcu Akkuş, karşılaşmayı 4-2 kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu. Mücadelenin ardından milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.