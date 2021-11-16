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Çin'den ABD'yi tehdit etti! Dünya basını bu görüşmeyi konuşuyor

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Giriş: 16.11.2021 12:36
Dünyanın dört bir noktasında karşı karşıya gelen Çin ve ABD arasındaki gerginlik her geçen gün artıyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Joe Biden görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Çin'in ABD'ye karşı tehditkar tavırları dünya basınından büyük yankı uyandırdı.
Dünya basını bu görüşmeyi konuşuyor
Dünya basını bu görüşmeyi konuşuyor
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