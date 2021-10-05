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Çin'de gökten drone yağdı

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Giriş: 05.10.2021 12:54
Güncelleme:05.10.2021 12:56
Son dakika dünya haberleri... Görüntüler Çin'de kaydedildi. Ulusal gün kutlamalarında facianın eşiğinden dönüldü. İnsanların üzerine gökten drone yağdı.

Çin'de festival sırasında internet hatlarında arıza yaşandı. Sürü İHA'ların gösterisi hatların kopmasıyla yarıda kesildi.

Yüzlerce hava aracı izleyicilerin üzerine düştü.

Olayda yaralanan olmazken park halindeki bazı araçlar zarar gördü.

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