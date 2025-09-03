Çin’de 2. Dünya Savaşı Geçit Töreninde dev tatbikat

Çin, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılında ülkesinin Zafer Günü etkinlikleri kapsamında dev bir askeri geçiş töreni düzenledi. Birçok askeri araç ve uçak, Çin'in savunma sanayiinde geliştirdiği havadan ve karadan tatbikat ile dev gövde gösterisi düzenliyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Çin'in başkenti Pekin'den son durumu aktardı.