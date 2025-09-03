03 Eylül 2025, Çarşamba

Çin’de 2. Dünya Savaşı Geçit Töreninde dev tatbikat

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2025 05:34
Çin, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılında ülkesinin Zafer Günü etkinlikleri kapsamında dev bir askeri geçiş töreni düzenledi. Birçok askeri araç ve uçak, Çin'in savunma sanayiinde geliştirdiği havadan ve karadan tatbikat ile dev gövde gösterisi düzenliyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Çin'in başkenti Pekin'den son durumu aktardı.
