Çernobil’i kim vurdu? Ukrayna ve Rusya’dan karşılıklı suçlama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun Çernobil Nükleer Santrali'ne İHa ile saldırı gerçekleştirdiğini söylemişti. Rusya'dan bu iddiaya yalanlama geldi. Diğer yandan Zelenski diplomatik temasları kapsamında Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.