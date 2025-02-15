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Çernobil’i kim vurdu? Ukrayna ve Rusya’dan karşılıklı suçlama

Çernobil'i kim vurdu? Ukrayna ve Rusya'dan karşılıklı suçlama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.02.2025 15:13
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun Çernobil Nükleer Santrali'ne İHa ile saldırı gerçekleştirdiğini söylemişti. Rusya'dan bu iddiaya yalanlama geldi. Diğer yandan Zelenski diplomatik temasları kapsamında Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
Çernobil’i kim vurdu? Ukrayna ve Rusya’dan karşılıklı suçlama
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