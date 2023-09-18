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"Çeçen lider Kadirov öldü" iddiası! Kadirov'dan "yaşıyorum" mesajı

A Haber
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Giriş: 18.09.2023 08:40
Çeçen lider Ramazan Kadirov, hakkında komada olduğuna dair çıkan haberlerden sonra video yayınladı. Bir bahçede yürürken video çeken Kadirov "ölmedim,yaşıyorum gayet iyiyim." dedi. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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Çeçen lider Kadirov öldü iddiası
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