ABD başkanları acıların baş aktörü oldu! İşte ABD’nin kanlı tarihi…

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kurulduğu günden bu yana hep kendini dünyanın tek hakimi olarak gördü ve bu yolda siyaset yaptı. Özellikle Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra da doların egemen olduğu bir bir dünya hayalini hayata geçirerek ekonomik baskı ve yaptırımlarla sömürge politikası izledi. Son 23 yılda ise bu politikasını daha da ileri götürüp işgalci bir siyasete inandı. İşte ABD'nin işgal siyaseti ve kanlı tarihini tüm çıplaklığı ile anlatan A Haber’in analizi…