Camiye sığınan Türkler tahliye edildi mi?

Ukrayna'nın Mariupol kentinde camiye sığınan Türklerin tahliye edildiği iddia edildi. Kanuni Sultan Süleyman Camii Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Hacıoğlu, "Süleymaniye Camii’nde herhangi bir Türk vatandaşımız yoktu. 10 civarında sığınmış insan vardı zaten bunların hepsi Ukrayna vatandaşı. Açıklama tamamıyla asparagas bir haber." dedi.

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