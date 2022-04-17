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Camiye sığınan Türkler tahliye edildi mi?

A Haber
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Giriş: 17.04.2022 15:15
Ukrayna'nın Mariupol kentinde camiye sığınan Türklerin tahliye edildiği iddia edildi. Kanuni Sultan Süleyman Camii Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Hacıoğlu, "Süleymaniye Camii’nde herhangi bir Türk vatandaşımız yoktu. 10 civarında sığınmış insan vardı zaten bunların hepsi Ukrayna vatandaşı. Açıklama tamamıyla asparagas bir haber." dedi.
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