20 Ocak 2023, Cuma
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Brezilyalı futbolcu Dani Alves, cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı
İspanya basınında yer alan haberlerde, tecrübeli futbolcunun 30 Aralık 2022'de Barselona şehrindeki bir gece kulübünde bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.