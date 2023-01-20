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Brezilyalı futbolcu Dani Alves, cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı

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Giriş: 20.01.2023 14:02
İspanya basınında yer alan haberlerde, tecrübeli futbolcunun 30 Aralık 2022'de Barselona şehrindeki bir gece kulübünde bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.
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