Brezilya’da favela operasyonu: 64 ölü

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde polis, favela mahallelerine düzenlediği geniş çaplı operasyonda 4’ü polis 64 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Operasyonda 81 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi. 2 bin 500 personelin katıldığı operasyon, Kızıl Komuta çetesine karşı bugüne kadarki en büyük müdahale oldu.