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Brezilya’da anaokuluna silahlı saldırı: 4 çocuk öldü

A Haber
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Giriş: 06.04.2023 08:48
Brezilya'da silahlı saldırgan anaokulunda dehşet saçtı. Anaokulunun parkında oyun oynayan çocuklara ateş açtı. Saldırıda 4 çocuk hayatını kaybetti. Biri ağır 4 çocuk da yaralandı.
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