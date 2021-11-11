Bosna Hersek’te kim neden gerilim istiyor? Dayton Anlaşması neden tartışılıyor?

Bosnalı Sırpların lideri Milorad Dodik, Dayton Anlaşması'na geri dönülmemesi halinde Sırp Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ilan edeceğini açıkladı. Dodik'in ayrılıkçı söylemleri sonrası ülke yeni bir siyasi krize sürüklendi. Peki Dayton Anlaşması nedir? Dodik neden bu anlaşmaya işaret etti? Yanıtı özel haberimizde...

Bosnalı Sırpların lideri Milorad Dodik'in ayrılıkçı söylemleri sonrası ülkede siyasi kriz yeniden tırmandı. Dodik'in söylemleri Bosna yeni bir savaşa mı sürükleniyor sorusunu akıllara getirdi.

Sırp lider Dodik 1992 ve 1995 yıllarında Bosna savaşını bitiren Dayton Anlaşması'na geri dönülmezse Sırp Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan edeceğini ifade etmişti.

Peki ülkede gerilimin artmasına neden olan dayton anlaşması ne? Bosna Hersek'te neden gerilim isteniyor? Bulgar gazeteci ve uluslararası analist Nikolay Krastev A Haber'e anlattı.

Krastev, "Dayton Anlaşması Bosna Hersek'te temel güvenlik sorunlarına çözüm getirmedi. Evet- 90'lı yılların başında çatışmaları durdurdu, fakat BH'in nasıl bir devlet olması gerektiği sorusuna cevap vermedi. Çalışan bir devlet mi, yoksa tüm etnisitelerin yaşadığı bir ülke mi, sorusu cevap bulmadı. Bir etnik gruptan 90'lı yılların geçmişin hayaletini geri çevirmek isteyen bir lider çıkınca, riskler çok tehlikeli oluyor ve gerginlik ciddileşiyor." ifadelerini kullandı.

Krastev, Dodik'ın attığı adımların ülkede gerginliği artırdığına dikkat çekti.

- BH'te idari yönetim çok zor. Üç parlamento var, 20'den fazla bölge meclisi var. Öte yandan Bosnlı Sırplar lideri Milodrak Dodik Hırvatlara da kendi özerklik taleplerine yardım ediyor. Bosnalı Müslümanlar, Hırvatlar ve Sırplar arasında gerginlik yaratılıyor ve bu insanlar huzurlu yaşamaktansa, devamlı gerilimler yaratılıyor, çatışmalar alevlaniyor. Bu da Balkanlarda olan bizleri tetikte olmamız gerektiğini ima ediyor.

Krastev, Avrupa Birliği'nin Bosna'daki sorunlara çözüğm getirmekte geç kaldığını vurguladı.

- Avrupa BH'teki iç sorunların çözümünde malesef çok geç kaldı. Bundan önceki uluslararası topluluk yüksek temsilcisi, kendisine verilen yükümlülükleri tam kullanamadı, şimdi Yüksek Temsilci görevine geçen Alman Sayın Shmidt'in daha fazla şeyler yapmaya çalıştığını görüyoruz. Aslında AB BH'te yeniden bir kriz olma ihtimalini yok saydı. Bu çok kötü. Orada olanları izlerken, iki üç haftaya kadar çatışmaların patlak vereceği hissine kapılıyorum. Umarım bu askeri çatışmalara kadar varmaz.