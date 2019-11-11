Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales istifa etti!

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ordunun istifasını istemesi üzerine ülkede barışın sağlanması için başkanlık görevini bıraktığını duyurdu. Bununla birlikte çok sayıda bakan ve milletvekili görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bolivya’nın La Paz kenti başta olmak üzere dört büyük kentte hükümet karşıtı protestolara bazı polis güçleri de destek vererek katılmıştı.