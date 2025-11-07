BMGK, Şara ve Hattab’ın yaptırımlarını kaldırdı!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD ziyareti öncesi önemli bir karara imza attı. Konsey, Washington yönetiminin talebini kabul etti Şara ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımları kaldırdı. BMGK’nın ardından İngiltere de Ahmed Şara'ya uygulanan yaptırımların kaldırıldığını duyurdu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN