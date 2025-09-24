24 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları BM Genel Kurulu başladı, güvenlik önlemleri sıklaştırıldı
BM Genel Kurulu başladı, güvenlik önlemleri sıklaştırıldı

BM Genel Kurulu başladı, güvenlik önlemleri sıklaştırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2025 01:23
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu bugün liderlerin hitaplarıyla başladı. Birlemiş Milletler Genel Merkezi’nin bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
BM Genel Kurulu başladı, güvenlik önlemleri sıklaştırıldı
BM Genel Kurulu başladı, güvenlik önlemleri sıklaştırıldı
BM Genel Kurulu başladı, güvenlik önlemleri sıklaştırıldı
Trump ve Macron görüşmesinde Filistin anlaşmazlığı
Trump ve Macron görüşmesinde Filistin anlaşmazlığı
Kınama üzerine kınama ile ne kadar yetineceğiz?
“Kınama üzerine kınama ile ne kadar yetineceğiz?”
İklim değişikliği dolandırıcılık, BM savaşları çözmedi
“İklim değişikliği dolandırıcılık, BM savaşları çözmedi”
Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Gazze’ye 20 bin barış gücü göndermeye hazırız
“Gazze’ye 20 bin barış gücü göndermeye hazırız”
İran, İngiltere, Almanya ve Fransa New York’ta bir araya geldi
İran, İngiltere, Almanya ve Fransa New York’ta bir araya geldi
Dünya 5’ten büyüktür demeye devam edeceğiz
“Dünya 5’ten büyüktür demeye devam edeceğiz”
Gün, Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
"Gün, Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür”
Başkan Erdoğan’dan BM’de tarihi açıklama!
Başkan Erdoğan'dan BM'de tarihi açıklama!
Başkan Erdoğan: İsrail yönetimi tamamen kontrolü kaybetti!
Başkan Erdoğan: “İsrail yönetimi tamamen kontrolü kaybetti!”
Başkan Erdoğan BM’de dünyaya fotoğraflarla çağrı!
Başkan Erdoğan BM’de dünyaya fotoğraflarla çağrı!
Daha Fazla Video Göster