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Bisikletiyle şov yaparken fena düştü

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Giriş: 07.12.2023 20:55
Bir adam ince bir ağaç kütüğünün üstünde bisikletle akrobatik hareket yaptığı sırada düştü. O anlar kameraya böyle yansıdı.
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Şov yaparken fena düştü
Şov yaparken fena düştü
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