Bilal Erdoğan Şam’ı ziyaret etti!

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, beraberindeki heyet ile Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Bilal Erdoğan Şam Valiliği'ni ziyaret ederek, Şam Valisi Mahir Mervan ile bir araya geldi. Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, iki ülke ve halkları arasındaki tarihi ilişkilere değinerek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiklerini ve Başkan Erdoğan'ın arzusu olan bu ziyaretin Suriye'deki gelişmelere verdiği önemin göstergesi olduğunu söyledi.

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