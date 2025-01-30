30 Ocak 2025, Perşembe
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Biden yönetimi Putin’i öldürmek mi istedi? Rusya halkı: Batılılar güçlü lider sevmez
Geçtiğimiz günlerde eski Fox News sunucusu Tucker Carlson, Biden yönetiminin Putin'i öldürmeye çalıştığını ifade etmişti. O iddialara Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan yanıt geldi. Putin'in çok iyi korunduğunu söyledi. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Ruslara mikrofon uzattı. İddialara ilişkin fikirlerini sordu.