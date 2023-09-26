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Biden büyük bir kazadan son anda kurtuldu! Uçaktan inerken...

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Giriş: 26.09.2023 22:08
ABD Başkanı Joe Biden, Michigan ziyareti sırasında büyük bir kaza geçirmekten son anda kurtuldu. Başkanlık uçağı Air Force One'ın merdivenlerinden inen Biden'ın ayağı kaldı. Kısa sürede dengesini toparlayıp yoluna devam eden Biden, kameralara böyle yansıdı...
Biden büyük bir kazadan son anda kurtuldu!
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