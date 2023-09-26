26 Eylül 2023, Salı
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Biden büyük bir kazadan son anda kurtuldu! Uçaktan inerken...
ABD Başkanı Joe Biden, Michigan ziyareti sırasında büyük bir kaza geçirmekten son anda kurtuldu. Başkanlık uçağı Air Force One'ın merdivenlerinden inen Biden'ın ayağı kaldı. Kısa sürede dengesini toparlayıp yoluna devam eden Biden, kameralara böyle yansıdı...