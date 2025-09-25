25 Eylül 2025, Perşembe

Beyaz Saray'dan Erdoğan–Trump zirvesine ilk paylaşım
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2025 20:37
ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Beyaz Saray’daki tarihi zirvesine dair ilk paylaşım yapıldı. Beyaz Saray’ın resmi hesabından yayımlanan gönderide, iki liderin görüşme anlarına ait fotoğraflar yer aldı.
