Beyaz Saray’da trilyon dolarlık zirve! Trump’tan Selman’a F-35’li karşılama

Giriş: 19.11.2025 10:20
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Kritik zirvede Trump, Suudi Arabistan ile savunma anlaşmasına vardıklarını ve Riyad'a F-35 satışını onayladıklarını duyurdu. Suud Prens ise, ABD'ye 1 trilyon dolara varan yatırım sözü verdi.
