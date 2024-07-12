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Belçika'da Filistin'in tanınması için önerge verildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2024 14:07
Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, mensubu olduğu Yeşiller Partisinin federal parlamentoya Filistin'in tanıması için önerge verdiğini belirterek, "Filistin devletini artık tanıyalım." dedi.
Belçika’da Filistin’in tanınması için önerge verildi
Belçika'da Filistin'in tanınması için önerge verildi
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