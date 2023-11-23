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Batının Siyonizm hayali yüz yıllar öncesine dayanıyor: İsrail ve çocuk yakma ayini! İsrail’i kimler nasıl kurdu? Baal ayini nedir? Kur’an-ı Kerim’de baal ayeti…

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Giriş: 23.11.2023 18:21
Filistin topraklarını işgal edip 1948 yılında devlet haline gelen Siyonist İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de uyguladığı abluka ve bombardımanlarıyla katline devam ediyor. Katil İsrail ordusunun Gazze'deki bu insan kıyımı, birçok ülke tarafından 'soykırım' olarak tanındı. İşgalci İsrail'in bu soykırımı dünya üzerinde milyonlarca insanı hem Filistin hem de İsrail'in tarihini araştırmaya yöneltirken kaynaklar, 1914 yılında çekilmiş olan 'Cabiria' isimli İtalyan yapımı bir filmin 'baal ayini' sahnesini gündeme getirdi. Şeytana tapan bir topluluğun ayini ekrana gelirken yüzlerce insanın elindeki İsrail bayrakları Siyonizmin gerçek yüzünü gözler önüne serdi. Peki İsrail'i kimler nasıl kurdu? Baal ayini nedir? Kur'an-ı Kerim'de baal ayeti… İşte tüm detaylar...
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