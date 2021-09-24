24 Eylül 2021, Cuma
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Batı Trakya’da Türk okullarına namaz engeli! Öğrencilerin cuma namazına gitmesine yasak
Yunanistan Batı Trakya'daki Türk okullarına yönelik kapatma kararlarının ardından şimdi de dini vecibelerini kısıtlayan bir genelgeye imza attı. Yunan Milli Eğitim Bakanlığı Batı Trakya'daki Türk okullarına Müslüman öğrencilerin cuma namazına gitmesini engelleyen bir genelge gönderdi. O karara Dışişleri Bakanlığı ise sert tepki gösterdi.