Başkan Erdoğan’ın ABD’de temasları sürüyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 21:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında ABD’nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, programı çerçevesinde ABD’de iş dünyasının önde gelen liderleriyle bir araya geliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal, konuğu Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile birlikte aktardı.
