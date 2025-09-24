24 Eylül 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Başkan Erdoğan'ın ABD'de temasları sürüyor!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında ABD’nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, programı çerçevesinde ABD’de iş dünyasının önde gelen liderleriyle bir araya geliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal, konuğu Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile birlikte aktardı.