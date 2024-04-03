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Bakan Fidan'dan Brüksel'de diplomasi trafiği! NATO'da aile fotoğrafı

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Giriş: 03.04.2024 23:31
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Belçika’nın başkenti Brüksel'de ikili temaslarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen ile görüştü. Görüşmede Türkiye- Finlandiya- İsveç Üçlü Mutabakat Muhtırasının uygulanması başta olmak üzere, terörizmle mücadele ve güvenlik alanında iş birliği konuları ele alındı, Gazze'deki son durum görüşüldü ve bölgesel tırmanma riskine dikkat çekildi. Ayrıca, Türkiye- Finlandiya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yılında, ikili iş birliğinin her alanda derinleştirilmesi yönünde irade beyan edildi.

Bakan Fidan, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile de görüştü. Fidan, daha sonra Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cho Tae- Yul ile bir araya geldi. Görüşmede; Asya- Pasifik bölgesindeki gelişmeler ve Kore Yarımadasındaki durum ele alındı. 2023 Temmuz ayında imzalanan 'Dinamik Türkiye- Kore İlişkileri İçin Yol Haritası' temelinde ikili iş birliği konuları da görüşüldü. Görüşmede özellikle savunma sanayii, ekonomi ve enerji alanlarına yoğunlaşıldı.

Fidan, daha sonra Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda aile fotoğrafında yer aldı.

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