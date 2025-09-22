Bagram’daki cezaevini A Haber görüntülemişti

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'ı, Bagram Hava Üssü'nün kontrolünü Washington'a geri vermediği takdirde "kötü şeylerle karşı karşıya kalmakla" tehdit etti. ABD'nin Afganistan'dan çekildikten hemen sonra, Bagram'daki Amerikan hapishanesini A Haber görüntülemişti. Peki, Bagram Üssü neden önemli? Trump dört yıl önce çekildikleri üssü neden geri almak istiyor? Detaylar haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN