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BAE'den büyük ihanet! Peygamberimiz'e hakaret edenleri paraya boğdular

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Giriş: 14.09.2020 11:35
Güncelleme:14.09.2020 11:35
İslam coğrafyasındaki her karışıklığın altından çıkan BAE, İsrail çıkarlarına hizmet etmek için Müslüman karşıtlığı adına her yolu deniyor. Son olarak İsrail ekonomisini rahatlatan anlaşmalar imzalayan BAE şimdi de Peygamberimiz'e hakaret eden ırkçı futbol takımı Beitar Jerusalem’i paraya boğacak.

İsrail'de bir televizyon kanalı Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkelerindeki yatırımlardan bahsederken Beitar Jerusalem futbol takımına da yatırım yapılacağını duyurdu. İsrail'in en ırkçı ve nefret dolu futbol takımı Beitar Jerusalem, bir Arap takımıyla her karşılamasında Hz. Muhammed'e hakareti alışkanlık haline getiren bir futbol takımı.

HİÇ ARAP FUTBOLCU OYNATMAMIŞ TEK KULÜP
Ortadoğu Yahudileri Mizrahiler'in kulübü olarak bilinen Beitar, ayrıca İsrail Premier Ligi'nde hiç Arap futbolcu oynatmamış tek kulüp olarak biliniyor. Siyonist ismi taşıyan takımın taraftarları da kendilerini La Familia olarak adlandırıyorlar. Takıma herhangi bir Arap futbolcunun transferine şiddetle karşı çıkan grup, Arap oyunculara hakaret tezahüratları ile tanınıyor. Takıma, Arap olmayan iki Müslüman Çeçen oyuncunun alınmasına tahammül edemeyen taraftarın aşırılıklarını her zaman onları destekleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sakinleştimeye çalışmıştı. Çeçen Sadayev ve Kadayev'e bile "Araplara ölüm" şeklinde slogan atan ırkçı grup, iki oyuncunu takımı terk etmeye zorlamıştı. Taraftarın baskısına dayanamayan Çeçen oyuncular da bir süre sonra Beitar Jerusalem'den ayrılmışlardı.

MUHAMMED ADINI DEĞİŞTİRSİN
Yeni Şafak'ın haberine göre; Geçen yıl La Familia yine çok konuşulacak çirkin bir eyleme imza atmıştı. Irkçı grup takımın yeni transferi Ali Muhammed'i hedef almıştı. Ali Muhammed isminden rahatsız olduklarını söylemiş ve oyuncudan adını değiştirmesini istemişlerdi. Öte yandan, Trump'ın Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanımasından sonra Beitar Jerusalem, takım adının 'Beitar Trump Jerusalem' olarak değiştirildiğini duyurmuştu.

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