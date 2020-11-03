Azerbaycan’dan Ermenistan'a ağır bombardıman | SİHA'dan aynı anda 3’lü atış...

Azerbaycan var gücüyle vatan toprağı Dağlık Karabağ’ı tamimiyle geri almak için harekatını sürdürüyor. Ermenistan tarafından yapılan bütün saldırılara ağır yanıtlar veren Azerbaycan Savunma Bakanlığından bugüne dair SİHA'lardan yeni görüntüler yayınlandı. Bakanlığın Twitter adresinden paylaşılan bilgilerde, “3 Kasım'da Ermeni silahlı kuvvetleri Ağdere, Ağdam ve Hocavend yönlerinde saldırı girişiminde bulundu. Birliklerimiz tarafından alınan sert tedbirler neticesinde düşmanın saldırısı önlenmiş ve ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalmıştır.” Denildi. Azerbaycan’ın Ermeni güçlerine yönelik harekatından o görüntüler…