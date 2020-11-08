Azerbaycan’dan Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe | Yeni görüntüler paylaşıldı...

Ermenistan ordusuna ağır darbeler indiren Azerbaycan’dan yeni haberler gelmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, “Hocavend'de Azerbaycan Hava Kuvvetleri Su-25 saldırı uçağının hava saldırıları ve İHA'ların kullanılması sonucunda düşman siperleri ve barınakları imha edildi” dedi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)