08 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Azerbaycan’dan Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe | Yeni görüntüler paylaşıldı...

Azerbaycan’dan Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe | Yeni görüntüler paylaşıldı...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.11.2020 19:00
Güncelleme:08.11.2020 19:08
Ermenistan ordusuna ağır darbeler indiren Azerbaycan’dan yeni haberler gelmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, “Hocavend'de Azerbaycan Hava Kuvvetleri Su-25 saldırı uçağının hava saldırıları ve İHA'ların kullanılması sonucunda düşman siperleri ve barınakları imha edildi” dedi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe
Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe
Kırmızı ışıkta dehşet kamerada
Kırmızı ışıkta dehşet kamerada
Şuşa Ermenistan işgalinden kurtuldu
Şuşa Ermenistan işgalinden kurtuldu
Azerbaycan 900 yıllık kiliseyi restore etti
Azerbaycan 900 yıllık kiliseyi restore etti
Kambur balinaya yem oluyorlardı!
Kambur balinaya yem oluyorlardı!
Joe Biden'dan zafer konuşması
Joe Biden'dan zafer konuşması
ABD'yi önümüzdeki 4 yılda ne bekliyor?
ABD'yi önümüzdeki 4 yılda ne bekliyor?
10 yaşındaki 4 çocuk ve aileleri Fransız polisinin zulmünü anlattı
10 yaşındaki 4 çocuk ve aileleri Fransız polisinin zulmünü anlattı
İngiltere'de Biden yansımaları
İngiltere'de Biden yansımaları
New York Trump'ı gidişini kutluyor
New York Trump'ı gidişini kutluyor
Biden'ın yardımcısı Harris sonuçları yürüyüş yaparken öğrendi
Biden'ın yardımcısı Harris sonuçları yürüyüş yaparken öğrendi
ABD'liler Trump'a kendi şarkısıyla veda etti
ABD'liler Trump'a kendi şarkısıyla veda etti
Daha Fazla Video Göster