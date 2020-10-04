Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu: Cebrail şehri ve 9 köy daha kurtarıldı

Son dakika...Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında flaş açıklamalarda bulundu. Cebrail şehri ve 9 köyün daha işgalden kurtarıldığını bildiren Aliyev, Ermenistan'a sert sözlerle yüklendi. Aliyev, "Barış istedim dinlemediler şimdi Pashinyan ve diğerleri sıçan gibi saklanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Biz bugün yeniden tarih yazıyoruz. Biz öz toprağımız için savaşıyoruz, hak yolunda savaşıyoruz.

-Cebrail şehri ve 9 köy işgalden kurtarıldı.

-Dağlık Karabağ bizimdir, biz orayı alacağız. Uluslararası kuruluşların bu konuyu çözmesini 30 yıl bekledik.

"Barış istedim dinlemediler şimdi Pashinyan ve diğerleri sıçan gibi saklanıyorlar."

"Biz adaletten yanayız. Tarihin en görkemli anlarını yaşıyoruz! Adaleti yeniden tesis ediyoruz! Azerbaycan halkının umutlarını yeşertiyoruz ve yaşatacağız! Karabağ bizim, kazanacağız!"