Azerbaycan hem sahada hem de masada şanlı bir zafere imza attı. Bundan tam 27 yıl önce Ermeni işgali nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kalanların sevinci bir başka oldu. Artık eve dönme zamanı geldi ve hazırlıklar başladı. A Haber ekibi Azerbaycanlı kardeşlerimize mikrofon uzattı.