14 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Azerbaycan Ağdam’ın asıl sahipleri A Haber’ konuştu: Allah benim ömrümden kessin Türk dünyasının lideri olan Erdoğan’a versin

Azerbaycan Ağdam’ın asıl sahipleri A Haber’ konuştu: Allah benim ömrümden kessin Türk dünyasının lideri olan Erdoğan’a versin

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.11.2020 10:31
Güncelleme:14.11.2020 10:37
Azerbaycan hem sahada hem de masada şanlı bir zafere imza attı. Bundan tam 27 yıl önce Ermeni işgali nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kalanların sevinci bir başka oldu. Artık eve dönme zamanı geldi ve hazırlıklar başladı. A Haber ekibi Azerbaycanlı kardeşlerimize mikrofon uzattı.
Türk dünyasının lideri! Başkan Erdoğan'a böyle seslendi...
Türk dünyasının lideri! Başkan Erdoğan'a böyle seslendi...
Türkiye Müslüman dünyasının umudu
"Türkiye Müslüman dünyasının umudu"
Türkiye batan tekne için yardıma gitti
Türkiye batan tekne için yardıma gitti
Azerbaycanlı askerlerin zafer coşkusu
Azerbaycanlı askerlerin zafer coşkusu
Kanada'da Ubisoft çalışanları rehin alındı
Kanada'da Ubisoft çalışanları rehin alındı
Avrupa'da camiye çirkin saldırı
Avrupa'da camiye çirkin saldırı
Kur’an yakmak isteyen Danimarkalı ırkçı siyasetçi Berlin’de protesto edildi
Kur’an yakmak isteyen Danimarkalı ırkçı siyasetçi Berlin’de protesto edildi
Maske takmayana akılalmaz ceza!
Maske takmayana akılalmaz ceza!
AVM’den giysi çalıp atladı
AVM’den giysi çalıp atladı
Dev timsah görenleri şaşkına çevirdi
Dev timsah görenleri şaşkına çevirdi
Azerbaycanlı asker paylaştı: 28 yıl sonra ilk kez...
Azerbaycanlı asker paylaştı: 28 yıl sonra ilk kez...
İfadeye çağrıldılar!
İfadeye çağrıldılar!
Daha Fazla Video Göster