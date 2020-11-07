Avusturya’da camiye kapatma kararı! İslam hedef alındı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 2 Kasım Pazartesi gerçekleştirilen terör saldırısının faili 20 yaşındaki saldırganın ilişkili olduğu ileri sürülen bir cami ve derneğin kapatılmasına karar verildi. Ülkede yaşanan gelişmeleri A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı…

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Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Uyum Bakanı Susanne Raab ve Viyana Emniyet Müdürü Gerhard Prüstl, düzenlenen ortak basın toplantısında, terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uyum Bakanı Susanne Raab, terörizmin amacının toplumları ayrıştırmak olduğunu, özellikle Avusturya'da Müslüman ve Müslüman olmayanlar arasında gerginlik oluşturarak, nefretin ortaya çıkmasını amaçladığını söyledi.

Raab, terör saldırısını düzenleyen kişinin şartlı tahliyesinin ardından Viyana'da biri cami diğeri dernek iki kuruluşu sıklıkla ziyaret ettiğini, bu derneklerle yakın ilişki içinde olduğunu ileri sürdü.

Avusturya istihbaratının söz konusu dernek ve camiye yönelik değerlendirmelerini de paylaşan Raab, her iki yapının bireylerin radikalleşme sürecine katkı sağladığının tespit edildiğini dile getirdi.

CAMİ VE DERNEĞE KAPATMA

Raab, Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) Başkanı Umit Vural'la görüşerek, söz konusu caminin yasal statüsünün kaldırılması ve faaliyetlerine son verilmesi için gerekli yasal adımların atıldığını dile getirdi.

Caminin yanı sıra kapatma kararı alanın derneğinde faaliyetlerine son verilmesi için İçişleri Bakanlığının hukuki süreci başlattığını bildiren Raab, radikalizm ve aşırıcılığa karşı mücadele yürütüldüğünü İslam ve Müslümanların hedef alınmadığını söyledi. İçişleri Bakanı Karl Nehammer de terör saldırganına ilişkin yürütülen soruşturma hakkında bilgi paylaştı.



