Avrupa'nın Wuhan'ı Almanya! Ölüm oranlarının yüksekliği dikkat çekti

Almanya salgının ilk günlerinde verdiği mücadeleyle Avrupa'ya örnek olmuştu. Son günlerde virüs kaynaklı ölüm oranlarındaki yükselişle Almanya dikkatleri üzerine çekiyor. Almanya için corona virüsün 2019 yılında ortaya çıktığı ve merkezi olduğu iddia edilen Çin'in Wuhan kenti benzetmesi yapıldı.