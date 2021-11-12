Avrupa’da sosyo-ekonomik kriz | Pandemi İtalya’nın ekonomisini nasıl etkiledi?

Enerji kriziyle boğuşan Avrupa ekonomisi zorlu günlerden geçiyor. Pandeminin ekonomisini ciddi derecede etkilediği İtalya yaralarını sarmaya çalışıyor. İtalyanlar ise hızla artan fiyatlardan şikayetçi. İşte Roma'dan A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'nın izlenimleri...

Koronavirüs salgını, artan ekonomik sıkıntılar, enerji krizi, tavan yapan elektrik ve doğal gaz fiyatları... Avrupa Birliği zorlu günlerden geçiyor. Pandemiden en çok etkilenen ülkelerden biri de İtalya.

Ülke ekonomisinin eski günlerine dönebilmesi için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Peki İtalyanlar ne düşünüyor? A Haber, Roma Uluslararasi Havaalanı'nda ülkenin nabzını tuttu.

İtalya salgın sonrası yeniden ekonomide güçlenmeye çalışıyor ancak enerji, gaz fiyatlarında artış gösteren zamlar seyahat edenlerin sayısında da azalmaya neden oldu.

-Kovid sonrasi artan bilet fiyatlari da etkili oluyor. Bilet fiyatları önceki dönemlere göre pahalılaştı.

Bir taraftan da bazı İtalyanlar havalimanlarındaki sıkı Kovid-9 önlemlerinden şikayetçi.

- Eskisi gibi rahat seyahatler yok, tabii ki bunlar olurken artış gosteren zamlar da seyahetleri etkiliyor bu da ayrı bir detay.

Pandemi havayolu şirketlerini de derinden etkilemiş halde. İtalya'nın 75 yıllık bayrak taşıyıcı havayolu firması alitalia faaliyetlerini sonlandırdı.

- Ben İskoçya'da yaşıyorum ama Milano'ya gidiyoruz. Gelen zamlarla birlikte bilet fiyatları arttı. Hepsi birbiri ile bağlantılı. Gelen zamlar havayollarını ve uçak bileti fiyatlarını da etkiledi.