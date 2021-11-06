Avrupa’da şimdide sağlık krizi!

Önce akaryakıt, gaz ve enerji şimdi ise sağlık… Avrupa koronavirüs sürecinde başlayan ve son dönemde hız kazanan yeni bir krizle karşı karşıya. Kıtada pek çok ülkede sağlık çalışanları istifa ediyor, yoğun bakım ünitelerindeki yataklar azaltılıyor. Peki, başta Fransa olmak üzere Avrupa’da patlak veren sağlık krizi ne durumda?