Avrupa'da salgın alarmı! Asya kaplan sivrisineği nerelerde yayıldı?

Avrupa yeni bir salgınla karşı karşıya. Asya kaplan sivrisineği olarak bilinen ve ateşli hastalıklara neden olan sivrisinek türü Kuzey, Doğu ve Batı Avrupa'da yayılıyor. A Haber muhabiri Fatih Özyar detayları aktardı.

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