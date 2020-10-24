Avrupa’da İslamofobi nereye gidiyor? '’Macron hayali bir düşman var ediyor’’

A Haber ekranlarında yayınlanan Akşam Ajansı programına konuk olan SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Enes Bayraklı, Fransa başta olmak üzere Avrupa’da artış gösteren İslamofobi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Enes Bayraklı'nın açıklamaları şu şekilde:

Uzunca süredir devam eden bir süreç bu ama gün geçtikçe şiddetini artırıyor. Bunun temel sebeplerden bir tanesi Avrupa'nın içinde bulunduğu kriz aslında. Üç krizden söz edebiliriz, bunlardan bir tanesi koronavirüs, çok ağır bir şekilde devam ediyor. Ve bununla ilgili olarak Avrupa'da özellikle ekonomik krizin olduğu Fransa gibi ülkeler daha derinden krizi hissediyor. Üçüncü kriz, aşırı sağın önlenemeyen yükselişi. Bir dördüncü kriz de göçmen ve mülteci krizi.

KİMLİK DEĞİŞİMİNDEN KORKULUYOR

Bu Avrupa'nın nüfus yapısını değiştiriyor yavaş yavaş da olsa. Bir kimlik değişimi, dönüşümünden korkuluyor. Fakat bütün araştırmalara bakacak olursanız; aslında çok uzun vadede de olsa, Avrupa'da ciddi bir nüfus yapısı değişikliği olmayacak.

MÜSLÜMANLAR TEMSİL EDİLMİYOR

Müslümanların nüfusu da Fransa'da yüzde 9, 10. Fakat bu yüzde 9'la oransal olarak, ekonomik, siyasi, hukuki, kültürel etkileri ve güçleri var mı Fransa'da? Kesinlikle yok. Meclise baktığınız zaman, Müslümanlar nüfusun yüzde 10'unu oluşturuyor. Bu 50'ye yakın milletvekiline tekabül eder, bugün sadece 8 milletvekili var. Siyasi olarak da Müslümanlar temsil edilmiyor, kültürel olarak da edilmiyor.

HAYALİ BİR DÜŞMAN VAR EDİLİYOR

Zayıf bir azınlıktan bahsediyoruz aslında. Fakat bu zayıf azınlığın; Fransa'nın kültürünü değiştireceğini düşünüyorlar ve korkuyorlar. Bu gerçek bir korku değil, işte Macron'un yaptığı açıklama 'Fransa'daki İslami ayrılıkcılıkla' mücadele edeceğini söylüyor. Böyle bir Müslüman grup bir hareket yok. Hayali bir düşman ve öcü var ediliyor. Bunun üzerinden oylarını artırmaya çalışıyor. Çünkü büyük ihtimalle önümüzdeki seçimleri kazanması mümkün değil. Le Pen iktidara gelecek. Böyle 4-5 tane krizin üst üste bindiği bir süreçten bahsediyoruz, böyle kriz dönemlerinde de bir günah keçisine ihtiyaç duyuyor Fransız devleti.