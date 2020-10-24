24 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Avrupa’da İslamofobi nereye gidiyor? '’Macron hayali bir düşman var ediyor’’

Avrupa’da İslamofobi nereye gidiyor? '’Macron hayali bir düşman var ediyor’’

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.10.2020 22:07
A Haber ekranlarında yayınlanan Akşam Ajansı programına konuk olan SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Enes Bayraklı, Fransa başta olmak üzere Avrupa’da artış gösteren İslamofobi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Enes Bayraklı'nın açıklamaları şu şekilde:

Uzunca süredir devam eden bir süreç bu ama gün geçtikçe şiddetini artırıyor. Bunun temel sebeplerden bir tanesi Avrupa'nın içinde bulunduğu kriz aslında. Üç krizden söz edebiliriz, bunlardan bir tanesi koronavirüs, çok ağır bir şekilde devam ediyor. Ve bununla ilgili olarak Avrupa'da özellikle ekonomik krizin olduğu Fransa gibi ülkeler daha derinden krizi hissediyor. Üçüncü kriz, aşırı sağın önlenemeyen yükselişi. Bir dördüncü kriz de göçmen ve mülteci krizi.

KİMLİK DEĞİŞİMİNDEN KORKULUYOR

Bu Avrupa'nın nüfus yapısını değiştiriyor yavaş yavaş da olsa. Bir kimlik değişimi, dönüşümünden korkuluyor. Fakat bütün araştırmalara bakacak olursanız; aslında çok uzun vadede de olsa, Avrupa'da ciddi bir nüfus yapısı değişikliği olmayacak.

MÜSLÜMANLAR TEMSİL EDİLMİYOR

Müslümanların nüfusu da Fransa'da yüzde 9, 10. Fakat bu yüzde 9'la oransal olarak, ekonomik, siyasi, hukuki, kültürel etkileri ve güçleri var mı Fransa'da? Kesinlikle yok. Meclise baktığınız zaman, Müslümanlar nüfusun yüzde 10'unu oluşturuyor. Bu 50'ye yakın milletvekiline tekabül eder, bugün sadece 8 milletvekili var. Siyasi olarak da Müslümanlar temsil edilmiyor, kültürel olarak da edilmiyor.

HAYALİ BİR DÜŞMAN VAR EDİLİYOR

Zayıf bir azınlıktan bahsediyoruz aslında. Fakat bu zayıf azınlığın; Fransa'nın kültürünü değiştireceğini düşünüyorlar ve korkuyorlar. Bu gerçek bir korku değil, işte Macron'un yaptığı açıklama 'Fransa'daki İslami ayrılıkcılıkla' mücadele edeceğini söylüyor. Böyle bir Müslüman grup bir hareket yok. Hayali bir düşman ve öcü var ediliyor. Bunun üzerinden oylarını artırmaya çalışıyor. Çünkü büyük ihtimalle önümüzdeki seçimleri kazanması mümkün değil. Le Pen iktidara gelecek. Böyle 4-5 tane krizin üst üste bindiği bir süreçten bahsediyoruz, böyle kriz dönemlerinde de bir günah keçisine ihtiyaç duyuyor Fransız devleti.

Avrupa’da İslamofobi nereye gidiyor?
Avrupa’da İslamofobi nereye gidiyor?
Macron Büyükelçiyi Fransa'ya çağırdı
Macron Büyükelçiyi Fransa'ya çağırdı
Ermenistan PKK teröristlerinin taktiğini kullanıyor
Ermenistan PKK teröristlerinin taktiğini kullanıyor
Yine George Floyd vakası! Görüntüler infial yarattı
Yine "George Floyd" vakası! Görüntüler infial yarattı
Binlercesi sahile vurdu! Dünya şaşkın
Binlercesi sahile vurdu! Dünya şaşkın
Alçaksın Macron! Charlie Hebdo'nun Hz.Muhammed karikatürleri Fransa'da devlet binalarına yansıtıldı!
Alçaksın Macron! Charlie Hebdo'nun Hz.Muhammed karikatürleri Fransa'da devlet binalarına yansıtıldı!
Gençlere taş çıkardı! 70 yaşında...
Gençlere taş çıkardı! 70 yaşında...
Başkanlık için son düello!
Başkanlık için son düello!
Tıp dünyası şokta! Aylardır midesinde...
Tıp dünyası şokta! Aylardır midesinde...
Sol kulvardan doğuma!
Sol kulvardan doğuma!
Guardian'dan çarpıcı yorum: En fakir Amerikalılar kanlarını satıyorsa ABD'nin başı belada!.
Guardian'dan çarpıcı yorum: En fakir Amerikalılar kanlarını satıyorsa ABD'nin başı belada!.
Fransız polisinden Türk kızlarına saldırı!
Fransız polisinden Türk kızlarına saldırı!
Daha Fazla Video Göster