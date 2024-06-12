Avrupa siyasetine aşırı sağ damgası! AP seçimleri deprem etkisi yarattı

Avrupa Parlamentosu seçimleri, Avrupa siyasetinde adeta deprem etkisi yaptı. Bazı ülkeler seçim kararı alırken liderler de zor durumda. A Haber muhabiri Ömer Aydın gelişmeleri aktardı.

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