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Avrupa seçime gitti sağ partiler güçlendi! Avrupa parlamento için seçimini yaptı

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 10.06.2024 08:48
Avrupa Birliği ülkelerinde seçim günü geride kaldı. Kıta parlamentodaki sandalyelerin sahiplerini belirlemek için sandık başındaydı. Pusulalar sağ partilerin yükselişini işaret etti.
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