15 Nisan 2023, Cumartesi
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Avrupa Halter Şampiyonası'nda skandal! Ermenistan’da Azerbaycan bayrağını canlı yayında yaktılar
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda skandal anlar yaşandı. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Savaşı'nı kazanarak işgalci Ermenistan kuvvetlerini topraklarından sürmesinin ardından iki ülke arasında normalleşme adımları atmaya başlamıştı. Ne var ki Erivan'da gerçekleşen şampiyona açılışında bir kişi, Azerbaycan bayrağını çirkin bir saldırıyla hedef aldı. Çirkin saldırının ardından Ermenistan'dan herhangi bir açıklama gelmedi. İşte o anlar...