Atina’da Erdoğan-Sisi zirvesi paniği

Türkiye ve Mısır arasında tarihi bir adım atıldı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, 12 yılın Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Yunan basınında yayınlanan haberler görüşmeden duyulan rahatsızlığı da gözler önüne serdi. A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Yunanitan'dan gelişmeleri aktardı.