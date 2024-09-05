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Atina'da Erdoğan-Sisi zirvesi paniği

Atina'da Erdoğan-Sisi zirvesi paniği

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.09.2024 14:42
Türkiye ve Mısır arasında tarihi bir adım atıldı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, 12 yılın Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Yunan basınında yayınlanan haberler görüşmeden duyulan rahatsızlığı da gözler önüne serdi. A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Yunanitan'dan gelişmeleri aktardı.
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