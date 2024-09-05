05 Eylül 2024, Perşembe
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Atina'da Erdoğan-Sisi zirvesi paniği
Türkiye ve Mısır arasında tarihi bir adım atıldı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, 12 yılın Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Yunan basınında yayınlanan haberler görüşmeden duyulan rahatsızlığı da gözler önüne serdi. A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Yunanitan'dan gelişmeleri aktardı.