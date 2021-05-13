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Ateşkesin ilk gününde 4 ayrı patlama! 11 kişi hayatını kaybetti

İHA
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Giriş: 13.05.2021 22:20
Güncelleme:13.05.2021 22:20
Afganistan’da 3 günlük ateşkesin ilk gününde 4 farklı noktadaki patlamalarda toplam 11 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Afganistan'da 3 günlük ateşkesin ilk gününde 3 farklı noktada patlama oldu.

Ülkenin güneyindeki Kandahar, kuzeyindeki Kunduz ve Ghazni kentlerinde meydana gelen 4 ayrı patlamada toplam 11 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı. Kandahar kentinin Panjwaii ve Maiwand ilçelerinde yol kenarında döşenen mayınların infilak etmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

BAYRAM NAMAZI SONRASI ALÇAK SALDIRI

Kunduz kentinde ise yol kenarına yerleştirilen patlayıcının bayram namazı çıkışında infilak etmesi neticesinde 2 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Ghazni kentindeki patlamada ise 2 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Taliban, Ramazan Bayramı için 3 günlük ateşkes ilan etmişti. Afganistan hükümeti ise Afgan kuvvetlerine bu süreçte Taliban'a yönelik herhangi operasyon yapılmaması emrini vermişti.

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